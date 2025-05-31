Çorum Uğurludağ'da Beyoğlu Yaylası'na Mesire Alanı Yapılıyor

Çorum Uğurludağ'da Beyoğlu Yaylası'na Mesire Alanı Yapılıyor
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Uğurludağ ilçesinde Beyoğlu Yaylası'na mesire alanı yapılması için çalışmalar başlatıldı. Belediye Başkanı Remzi Torun ve Amasya Orman Bölge Müdürü Ferdi Özer, yaylaya dair altyapı ve üst yapı projelerini değerlendirdi.

Çorum'un Uğurludağ ilçesindeki Beyoğlu Yaylası'na mesire alanı yapılması için çalışma başlatıldı.

Uğurludağ Belediye Başkanı Remzi Torun, Amasya Orman Bölge Müdürü Ferdi Özer ile Beyoğlu Yaylası'nı ziyaret etti.

Ziyarette Torun ve Özer, yaylaya yapılması gereken altyapı ve üst yapı çalışmalarını değerlendirdi.

Torun, mesire alanını kısa sürede tamamlamak istediklerini belirterek, alanın Uğurludağ ilçesine hayırlı olmasını temenni etti.

Kaynak: AA / Gökhan Burak Güzel - Güncel
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