Çorum Oğuzlar'da kışlık ekmek yapılan tandırlık yangında kullanılamaz hale geldi

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Çorum'un Oğuzlar ilçesine tandırlıkta çıkan yangın, eve sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İlçeye bağlı Ağaççamı köyünde Mustafa Soytürk'e ait tandırlıkta kadınların kışlık ekmek yaptığı sırada yangın çıktı.

Tandırı saran alevleri kendi imkanları ile söndüremeyen vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Oğuzlar Belediyesi itfaiyesi ile sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın, bitişikte bulunan eve sıçramadan söndürüldü.

Yangın nedeniyle tandırlık kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA