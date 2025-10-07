Haberler

Çorum Kargı'da Filistin Farkındalık Etkinlikleri Düzenlendi

Çorum Kargı'da Filistin Farkındalık Etkinlikleri Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen 'Filistin farkındalık etkinlikleri' kapsamında Çorum'un Kargı ilçesindeki okullarda insan hakları ve barış temalı programlar düzenlendi.

Türkiye genelinde tüm okullarda eş zamanlı gerçekleştirilen "Filistin farkındalık etkinlikleri" kapsamında Çorum'un Kargı ilçesindeki okullarda programlar düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen proje kapsamında, Kargı Atatürk İlkokulu ve Ortaokulu, Kargı 125. Yıl Anaokulu, Kargı İmam Hatip Ortaokulu, Kargı Yunus Emre İlkokulu ve Ortaokulu ile Kargı Cumhuriyet Yatılı Bölge Ortaokulu'nda çeşitli etkinlikler yapıldı.

Öğrencilerin insan hakları, demokrasi ve ortak sorumluluk bilincine ilişkin duyarlılığını artırmak amacıyla düzenlenen programlarda, barış ve insanlık temalı mesajlar verildi.

Kaynak: AA / Turan Ozan Acar - Güncel
Donald Trump: Sadece Gazze'de değil, Orta Doğu'da da barışa kavuşma ihtimalimiz var

Nobel'in kararı yaklaştıkça el yükseltiyor! Trump'tan "Gazze" çıkışı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıFelix:

Kripto ticareti iniş çıkışlarla doludur, ancak Lim'in platformu ve stratejisi sayesinde istikrarlı kazançlar elde ettim. 464.000 doların üzerinde kâr elde ettim. Yaklaşımının işe yaradığını rahatlıkla söyleyebilirim. Siz de kendi yolculuğunuza başlamak istiyorsanız, @mudiatrading adresinden Telegram'dan ona ulaşabilirsiniz.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Henüz imza atalı 28 gün olmuştu! Postecoglou, Nottingham'dan gönderilebilir

Henüz imza atalı 28 gün olmuştu! Ünlü teknik adam gönderilebilir
Eleştirilerin odağı olan Samet Akaydin, ligin zirvesine çıktı

Eleştirilerin tek odağıydı! Yaptığıyla herkesi susturdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.