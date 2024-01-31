Üye Girişi
Haberler

Çorum Jandarma Komutanlığı Geçen Yıl 2 Bin 406 Olayı Aydınlattı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Çorum Jandarma Komutanlığı, geçen yıl 2 bin 406 olayın yüzde 96'sını aydınlattı. Ayrıca, 6 kasten öldürme ve 333 kasten yaralama olayının tamamı aydınlatılarak 3 bin 536 şahıs hakkında adli soruşturma başlatıldı. Yol kontrolleri ve huzur uygulamalarında ise 65 tabanca, 82 av tüfeği, 20 kurusıkı tabanca ve 922 mühimmat ele geçirildi.

Çorum Jandarma Komutanlığınca geçen yıl 2 bin 406 olayın yüzde 96'sını aydınlattığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığının kırsal bölgelerde emniyet ve asayişi sağlamak amacıyla görevini yerine getirdiği belirtildi.

Açıklamada, "Kişilere, mal varlığına, topluma, millete ve devlete karşı işlenen 2 bin 406 olayın yüzde 96'sı aydınlatılmış, 6 kasten öldürme ve 333 kasten yaralama olayının tamamı aydınlatılarak 3 bin 536 şahıs hakkında adli soruşturma başlatılmıştır." ifadesine yer verildi.

Asayiş olaylarının yanı sıra düzenlenen yol kontrolleri ve huzur uygulamalarında 65 tabanca, 82 av tüfeği, 20 kurusıkı tabanca ve 922 mühimmat yakalandığı da vurgulanan açıklamada, 167 şüpheli hakkında adli ve idari işlem yapıldığı aktarıldı.

JASAT timleri ile ilçe jandarma komutanlıklarınca çeşitli suçlardan aranan 1794 zanlının yakalandığının altı çizilen açıklamada, suç ve suçlularla mücadelenin devam edeceği kaydedildi.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma Çorum Güvenlik Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Zara ve İlker Görgülü sevgili mi? BAŞAKŞEHİR – 68 AKSARAY BLD. CANLI: Amedspor – 68 Aksaray Bld. maçı nereden, nasıl izlenir? Amedspor 68 Aksaray Bld. canlı yayın linki! Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? 2024 MSÜ başvuru ücreti ne kadar? MSÜ geç başvuru günü ne zaman? Survivor yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Survivor 23. bölüm fragmanı izle! Survivor yeni bölüm fragman linki! Amedspor - 68 Aksaray Bld. maçı hangi kanalda, saat kaçta? Amedspor - 68 Aksaray Bld. maçı nereden izlenir? Şeyla Halis kimdir, kaç yaşında? Cennet Mahallesi Menekşe kim, son hali nasıl? Kızılcık Şerbeti 49. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti 49. bölüm fragmanı izle! Kızılcık Şerbeti son bölüm neler oldu? Kilise saldırganları yakalandı mı? Sarıyer Santa Maria Kilise saldırısında olay nedir? 2. dönem ne zaman başlıyor? 2. dönem hangi tarihte, ayın kaçında başlayacak? Tatil ne zaman bitiyor? Kızıl Goncalar'ın 5. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızıl Goncalar 5. bölüm fragmanı nereden izlenir? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2024 | İstanbul baraj doluluk seviyesi yüzde 70'i geçti! Güncel baraj doluluk oranı nedir? FED faiz kararı belli oldu mu? FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? FED açıklaması hangi tarihte? Aile dizisi final mi? Aile dizisi bitti mi, neden bitti? Aile dizisi kaldırıldı mı, sebebi ne? Tota dağı nerede? Tota dağına nasıl gidilir?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title