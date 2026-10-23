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Çorum İskilip'te imam lojmanı ve ahşap ev kullanılamaz hale geldi, can kaybı yok

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Çorum İskilip'te imam lojmanı ve ahşap ev kullanılamaz hale geldi, can kaybı yok
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Çorum'un İskilip ilçesindeki Yaylacıkseki köyünde imam lojmanında çıkan yangın, yanındaki kullanılmayan ahşap eve sıçradı. İskilip ve Tosya itfaiye ekiplerince söndürülen yangında iki yapı kullanılamaz hale gelirken can kaybı veya yaralanma olmadığı belirtildi.

Çorum'un İskilip ilçesinde çıkan yangında imam lojmanı ile boş bir ev kullanılamaz hale geldi.

Yaylacıkseki köyündeki imam lojmanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede evi saran yangın, lojmanın yanındaki İlyas Öztürk'e ait kullanılmayan ahşap eve de sıçradı.

İhbar üzerine köye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İskilip ve Tosya belediyelerinin itfaiye ekiplerince söndürülen yangında??????? imam lojmanı ve ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, yangında can kaybı veya yaralanma olmadığını belirtti.

Kaynak: AA
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