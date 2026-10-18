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Çorum İskilip'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 5'i aynı aileden 7 kişi yaralandı

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Çorum İskilip'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 5'i aynı aileden 7 kişi yaralandı
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Çorum İskilip'te iki otomobilin çarpıştığı kazada, 5'i aynı aileden 7 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle otomobillerden biri takla atarak ters döndü; yaralılar Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

ÇORUM'un İskilip ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada, 5'i aynı aileden 7 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle otomobillerden biri takla atarak ters döndü.

Kaza, saat 17.30 sıralarında İskilip- Çorum kara yolu Uğurludağ yol ayrımında meydana geldi. Seyit Ali Çağdaş yönetimindeki 19 AEH 232 plakalı otomobil ile Murat İpek idaresindeki 19 ABC 878 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobillerden biri takla atarak ters döndü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye İskilip Belediyesi itfaiye ekipleri, 112 Acil Sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Kazada yaralanan 7 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada, sürücü Seyit Ali Çağdaş ile otomobilde bulunan Edanur Çağdaş ve çocukları Toprak (5), Eyüp (7) ve Emir Çağdaş (10) ile diğer otomobilin sürücüsü Murat İpek ve araçta bulunan Kadir Taşbek yaralandı.

Kaza nedeniyle İskilip-Çorum kara yolunda ulaşımda aksama yaşanırken, ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürdü. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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