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Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Çağlar, Halk Orkestrası için öğretmenlerle toplandı

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Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Çağlar, Halk Orkestrası için öğretmenlerle toplandı
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Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Maarif Halk Orkestrası ve Korosu çalışmalarını planlamak için müzik öğretmenleriyle bir araya geldi. Toplantıda öğrenci koro ve müzik toplulukları, sanat etkinlikleri ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusundaki çalışmalar ele alındı.

Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Maarif Halk Orkestrası ve Korosu kapsamında yürütülecek çalışmaları değerlendirmek, eğitim öğretim yılı boyunca gerçekleştirilecek etkinlikleri planlamak ve yol haritasını belirlemek amacıyla görev yapan müzik öğretmenleriyle bir araya geldi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, toplantıda öğrencilerin katılımıyla oluşturulacak koro ve müzik toplulukları, yıl boyunca düzenlenmesi planlanan müzik ve sanat etkinlikleri ile Maarif Halk Orkestrası ve Korosu bünyesinde yürütülecek çalışmaların ele alındığı belirtildi.

Açıklamada, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin "erdem-değer-eylem" anlayışı doğrultusunda öğrencilerin sanatsal ve kültürel gelişimlerini destekleyen, yeteneklerini keşfetmelerine ve geliştirmelerine imkan sağlayan çalışmaların artırılması konusunda değerlendirmelerde bulunulduğu kaydedildi.

Kaynak: AA
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