Çorum Halk Eğitimi Merkezi Türk Müziği Korosu'ndan 'Mazide Kalanlar' konseri
Çorum Halk Eğitimi Merkezi Türk Müziği Korosu 'Mazide Kalanlar' konserini başarıyla gerçekleştirdi. Şef Selda Erdost'un yönetimindeki koro, klasik ve güncel eserlerle dinleyicilere keyifli anlar yaşattı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Devlet Tiyatro Salonu'nda düzenlenen yılın son konserinde Şef Selda Erdost yönetimindeki koro, klasik ve güncel eserler seslendirdi.

Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, konserin ardından koro şefi Selda Erdost'a teşekkür ederek çiçek verdi.

Yağbat, bu tür sanatsal etkinliklerin artarak devam etmesinin Çorum'un sosyal yaşamı için önemli olduğunu ifade etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar da halk eğitim merkezlerinin sadece bir kurs merkezi değil aynı zamanda kültür aktarım merkezi olduğunu bildirdi.

Koronun güzel bir konsere imza attığını belirten Çağlar, "Bu akşam burada sadece notalar duymadık, köklerimizden gelen bir feryadı ve neşeyi paylaştık. Türk müziği, bizim kimliğimizin en berrak sesidir. Bu mirasa sahip çıkan, dört ay boyunca fedakarlıkla çalışan koromuzu ve bu muazzam orkestrayı yöneten Şef Selda Erdost'u kutluyorum. Sanat, ruhun gıdası olduğu kadar toplumun da en güçlü bağlayıcısıdır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Yasemin Aleyna Tufan - Güncel
