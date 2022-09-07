95 dekar alanda kentsel dönüşüm projesi başlatılıyor

Çorum'da, bazı alanların "riskli alan" olarak ilan edilmesinin ardından başlatılan kentsel dönüşüm sürecinde anlaşmaya varılan hak sahipleriyle belediye arasında imzalar atılmaya başlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından Kale Mahallesi sınırları içinde bulunan 95 dekar alanda uygulanacak kentsel dönüşüm projesi kapsamında Turgut Özal İş Merkezi Konferans Salonu'nda imza töreni düzenlendi.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, kentin kültürel dokusunu canlandırmak açısından önemli bir projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Tarihi Çorum Kalesi ve çevresinin Çorum'un Selçuklular'dan kalma mirası olduğunu belirten Aşgın, "Kale ve çevresi, belki de Türklerin Çorum'u Müslümanlaştırırken, Türkleştirirken ilk geldikleri, konakladıkları yerlerden biri. Şehrin kalbi olan bir merkezi ihya etme, tarihi dokusuna tekrar kavuşturmak birçok kişinin mutlaka hayaliydi. Bunu gerçekleştirmek bize nasip oldu." dedi.

Kale ve çevresinde yapılacak dönüşümle kente ruh katılacağına inandığını dile getiren Aşgın, şöyle devam etti:

"Proje aşamasının tamamlanmasının ardından hak sahipleriyle görüşmeye başladık. Üç teklif sunuldu. Hak sahiplerine, 'Buradaki haklarınız karşılığında Akkent TOKİ'den ev verelim. İsterseniz yerinizin bedelini tespit edip ödeyelim. İsterseniz mevcut yerdeki konut ya da ticaret alanınızın farkını ödeyerek yenisine sahip olun.' denildi. Bu üç tekliften hangisini kabul ederlerse onun üzerinden ilk imzaları atmış oluyoruz."

Aşgın, hak sahiplerinin 180 ay vade ile 250-300 bin lira ödeyerek yeni yapılacak konut ve iş merkezlerine sahip olabileceklerine işaret etti.

Kentsel dönüşüm projesinin, Tarihi Kültürel Yol Projesi'nin başlangıcını oluşturduğuna dikkati çeken Aşgın, "Bittiği nokta ise tarihi kültür meydanı. Şehrimizde kültürel tarihi dokunun ayağa kaldırılmasıyla ilgili vizyonumuz adım adım gerçekleştiriyoruz." ifadesini kullandı.

Çorum'un kentsel dönüşüm hayalinin gerçekleşmesinde en büyük payın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ait olduğunu vurgulayan Aşgın, şunları kaydetti:

"Yeryüzünde bu kadar vatandaşını düşünen başka bir memleket yok ancak her zaman böyle değildi. Eğer devletin lideri Recep Tayyip Erdoğan gibi vatanına, milletine aşık bir insan olursa, aşkla çalışan bir insan olursa, bizim bile 'Hakikaten böyle mi?' diye takip edeceğimiz güzellikleri yaşatmaya devam eder. Yaşatmaya devam etsin diye de 2023'te desteklerini bekliyoruz milletimizden. Bu anlamda bu hakkı da teslim edelim. Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2023, 2053, 2071'e güvenle, huzurla inşallah devam edelim."

Törende konuşmaların ardından anlaşmaya varılan hak sahipleriyle belediye arasında imzalar atıldı.

Törene AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu ve AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı da katıldı.