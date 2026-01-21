Haberler

Çorum Emniyet Müdürü Pehlivan, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı
Çorum İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak çeşitli kategorilerdeki fotoğrafları değerlendirdi. Pehlivan, farklı kategorilerdeki eserleri inceleyerek en beğendiklerini oyladı. Oylama 15 Şubat'a kadar devam edecek.

Çorum İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Pehlivan, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin geçen yıl Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan olaylara ilişkin 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Mohammed Nassar'ın "Gazze'ye havadan insani yardım malzemeleri indirildi", "Portre"de Özkan Bilgin'in "Atlı adalet" karelerini seçen Pehlivan, "Haber"de Mahmut Serdar Alakuş'un "Aynı şemsiyenin altında", "Spor"da Mehmet Futsi'nin "Yüzücü" adlı fotoğraflarını oyladı.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Harun Özalp'in "Hareket zamanı" karesine oy veren Pehlivan, "Günlük Hayat"ta Mostafa Bassim'in "Tarzı aynı" adlı fotoğrafını tercih etti.

Pehlivan, seçkide yer alan fotoğrafları çeken muhabir ve foto muhabirlerini tebrik etti.

Oylama

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Kemal Ceylan - Güncel
