Çorum Dodurga'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı Düzenlendi
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Çorum'un Dodurga ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen programda şehitler için dua edildi. Dodurga Çok Programlı Anadolu Lisesi tarafından organize edilen etkinlikte, 15 Temmuz hain darbe girişimi ve buna karşı direniş anlatıldı. Programa Dodurga Belediye Başkan Vekili İsmail Çetinkaya ile vatandaşlar katıldı.
Çorum'un Dodurga ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenlendi.
Dodurga Çok Programlı Anadolu Lisesince organize edilen etkinlikte şehitler için dua edildi.
Dodurga kaymakamı Ramazan Çelebi, Dodurga Kapalı Pazar Alanı'ndaki etkinlikte yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'da halkın vatanını, bağımsızlığını ne pahasına olursa olsun koruyacağını gösterdiğini söyledi.
15 Temmuz hain darbe girişimi ve buna karşı direnişin anlatıldığı video gösterisiyle devam eden etkinlikte öğrenciler de çeşitli gösteriler sundu.
Programa Dodurga Belediye Başkan Vekili İsmail Çetinkaya ile vatandaşlar katıldı.