Çorum Dodurga'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı Düzenlendi

Çorum'un Dodurga ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen programda şehitler için dua edildi. Dodurga Çok Programlı Anadolu Lisesi tarafından organize edilen etkinlikte, 15 Temmuz hain darbe girişimi ve buna karşı direniş anlatıldı. Programa Dodurga Belediye Başkan Vekili İsmail Çetinkaya ile vatandaşlar katıldı.