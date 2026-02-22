Haberler

Çorum'da aynı restoran ikinci kez kurşunlandı

Güncelleme:
Ramazan ayının ilk günü bir restorana düzenlenen silahlı saldırıdan sonra, aynı mekan yeniden kurşunlandı. Olay, kimliği belirsiz iki kişi tarafından gerçekleştirildi, polis soruşturma başlattı.

ÇORUM'da ramazan ayının ilk günü iftar saatinde silahlı saldırının düzenlendiği restoran, yeniden kurşunlandı.

Olay, gece saatlerinde Buharaevler Mahallesi Dr. İlhan Gürel Caddesi'nde Burhan D.'ye ait restoranda meydana geldi. Motosikletle gelen kimliği belirsiz 2 kişi tarafından iş yerine ateş edildi. Restoranın cam ve dış cephesinde hasar oluşurken, ihbarla olay yerine sevk edilen polis ekipleri sevk edildi. Polis çalışma başlatırken, aynı restorana ramazanın ilk günü olan 19 Şubat'ta da silahlı saldırı düzenlendiği belirtildi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Haber-Kamera: Halil Can ÖZEKER-ÇORUM-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı



