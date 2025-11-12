Haberler

Çorum'da Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında kamyon, kepçe ve 3 otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde kamyon, kepçe ve 3 otomobilin çarpıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.

Bünyamin Y. idaresindeki 19 BR 483 plakalı kamyon, Sungurlu-Kırıkkale kara yolunun 20. kilometresinde aynı istikamette seyreden Oğuzhan K. idaresindeki kepçeye çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kepçe, yol kenarına devrildi.

Bu sırada Murat Ş'nin kullandığı 06 CHU 972 plakalı otomobil de kamyona arkadan çarptı.

Aynı istikamette seyreden İlyas K. de çarpmamak için 61 LD 763 plakalı otomobiliyle manevra yaptığı sırada Fatih S'nin kullandığı 55 FA 553 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada kamyon sürücüsü Bünyamin Y, kepçe sürücüsü Oğuzhan K. ve otomobil sürücüsü Murat Ş. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Cahit Emrali - Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
