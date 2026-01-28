Haberler

Yorgun mermi 5'inci kattaki dairenin balkonuna isabet etti

Yorgun mermi 5'inci kattaki dairenin balkonuna isabet etti
Güncelleme:
Çorum'da gece saatlerinde 5 katlı binanın en üst katındaki dairenin balkonuna yorgun mermi isabet etti. Olayda evde bulunan 2 kişi şans eseri yaralanmadı. Polis, merminin kaynağını ve saldırganları bulmak için inceleme başlattı.

ÇORUM'da 5 katlı binanın en üst katındaki dairenin balkon duvarına yorgun mermi isabet etti. Bu sırada evde 2 kişinin olduğu öğrenilirken, olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Olay, gece saatlerinde Ata 1'inci Caddesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahtan açılan ateş sonrasında 5 katlı binanın en üst katındaki H.K'ye ait dairenin balkon duvarına yorgun mermi isabet etti. Bu sırada evde 2 kişinin olduğu öğrenilirken, olayda yaralanan olmadı. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Yorgun merminin nereden ateşlendiğinin tespit edilmesi ve olayı gerçekleştiren kişi veya kişilerin bulunması için çalışma başlatıldı.

