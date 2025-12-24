Haberler

Çorum'da "Sofradan söze uzanan bir şehrin hikayesi" etkinliği yapıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorum'daki 'Sofradan söze uzanan bir şehrin hikayesi' etkinliğinde kentin yöresel mutfağı, sözlü kültürel mirası ve dil zenginlikleri sergilendi. Etkinlik, 80. Yıl Cumhuriyet İlkokulu ve Ortaokulunda gerçekleştirildi.

Çorum'da düzenlenen "Sofradan söze uzanan bir şehrin hikayesi" etkinliğinde kentin yöresel yemekleri, sözlü kültürel mirası ve dil zenginlikleri tanıtıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentin kültürel değerlerini tanıtmak amacıyla 80. Yıl Cumhuriyet İlkokulu ve Ortaokulunda etkinlik yapıldı.

Okulun spor salonunda açılan stantlarda, Çorum'un yöresel mutfağı ile yazılı ve sözlü kültürü, folklorik özellikleri, gelenek ve görenekleri ile dil zenginliği sergilendi.

Etkinliğe Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, eğitimciler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Betül Balabaz - Güncel
Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı

Suçlamalar ciddi! Sadettin Saran gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sadettin Saran'ın testi pozitif çıkınca Ali Koç soluğu kulüpte aldı

Saran'ın testi pozitif çıkınca Ali Koç soluğu kulüpte aldı
Bu görüntüye beğeni yağıyor

Bu görüntüye beğeni yağıyor
Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı

Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı
Veerman'dan vazgeçilmesinin sebebi o! Taraftarlar çıldıracak

Veerman'dan vazgeçilmesinin sebebi o! Taraftarlar duyunca çıldıracak
Sadettin Saran'ın testi pozitif çıkınca Ali Koç soluğu kulüpte aldı

Saran'ın testi pozitif çıkınca Ali Koç soluğu kulüpte aldı
TFF'den ender görülen ceza! Top toplayıcıları yok diye başları yandı

Eşi benzeri görülmemiş ceza! Top toplayıcıları yok diye başları yandı
Refah payı gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı

Refah payı gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı