Haberler

Çorum'da Dikiciler Arastası esnafı AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Çorum'da Dikiciler Arastası esnafı AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorum'daki Dikiciler Arastası esnafı, 2025 yılına damga vuran olayları yansıtan fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Farklı kategorilerdeki fotoğrafları değerlendiren esnaf, özellikle Gazze temalı karelerin etkileyici olduğunu belirtti.

Çorum'da 70 yıllık Dikiciler Arastası'nın esnafı, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Kentin en işlek yerlerinden Hürriyet Meydanı'na komşu olan 30 metre uzunluğunda, bir ucu 1,5, diğer ucu 2 metre genişliğindeki arastada iş yeri bulunan Ömer Şahinbaş, Önder Şahinbaş ve Deniz Midiliç, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen oylamada, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ve dünya gündeminde yankı uyandıran olayları yansıttığı 6 kategorideki fotoğraflarını inceledi.

" Gazze : Açlık" kategorisinde Saeed M. M. T. Jaras'ın " Gazze'de açlık çeken binlerce Filistinli, yardım dağıtım merkezine akın etti", "Portre"de Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin Biriciği" karelerini seçen esnaf, "Haber"de Ashraf Amra'nın "İnsanlar ve bombalar", "Spor"da Ağır Erdi Ulukaya'nın "Gelenek ailede başlar", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Beytullah Eles'in "Göklerden Bir Kale", "Günlük Hayat"ta da İsa Terli'nin "Dolunay sefası" fotoğraflarını oyladı.

Ömer Şahinbaş, farklı kategorilerde yer alan fotoğrafların her birinin ayrı anlam taşıdığını belirterek, AA muhabir ve foto muhabirlerini tebrik etti.

Önder Şahinbaş da özellikle Gazze temalı fotoğrafların kendilerini derinden etkilediğini ifade etti.

Deniz Midiliç ise fotoğrafların hem Türkiye'de hem de dünyada yaşanan gelişmeleri güçlü şekilde yansıttığını dile getirdi.

Oylama

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Betül Balabaz - Güncel
Tutanaklara yansıdı: İşte Öcalan'ın 'PKK'nın başındaki Türk' dediği isim

İşte Öcalan'ın "PKK'nın başındaki Türk" dediği isim
Logodan Türk bayrağını kaldıran Ardahan Valiliği geri adım attı

Haberler.com gündeme getirdi, logodaki bayrak geri geldi
Trump şaşkınlıkla izlemişti: Bakan Fidan zirveye damga vuran detayı anlattı

Trump şaşkınlıkla izlemişti: Bakan Fidan'a canlı yayında o an soruldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yapışık parmakla doğan Elif'in tedavisi babasının işten çıkarılmasıyla yarım kaldı

Yapışık parmakla doğan Elif'in tedavisi yarım kaldı
Penaltı için topun başına geçen futbolcu hayatının şokunu yaşadı

Penaltı için topun başına geçti, hayatının şokunu yaşadı
Düğünlerde bir devir kapanıyor! Davetiyelere IBAN yazılmaya başlandı

Düğünlerde bir devir kapanıyor! Davetiyede "getirmeyin" uyarısı
3 bin 500 TL verip kaz aldı, sonu büyük hüsranla bitti

3 bin 500 TL verip kaz aldı, sonu büyük hüsranla bitti
Yapışık parmakla doğan Elif'in tedavisi babasının işten çıkarılmasıyla yarım kaldı

Yapışık parmakla doğan Elif'in tedavisi yarım kaldı
Savaş çanları çalıyor! İran'dan son dönemlerin en sert mesajı: Başka seçeneğimiz yok

Savaş çanları çalıyor! İran'dan son dönemlerin en sert mesajı
Bebek Otel'de kriz! Ali Koç, Okan Buruk'a ''Senin de sıran gelecek'' demiş

Ali Koç, Okan Buruk'a parmak salladı: Senin de sıran gelecek