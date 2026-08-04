Haberler

Çorum'da yerleşim yeri yakınında çıkan anız yangınına müdahale ediliyor

Çorum'da yerleşim yeri yakınında çıkan anız yangınına müdahale ediliyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorum'da yerleşim yeri yakınında başlayan anız yangınına müdahale ediliyor.

Çorum'da yerleşim yeri yakınında başlayan anız yangınına müdahale ediliyor.

Bahçelievler Mahallesi Çamlık Caddesi'nde kısa süre önce hasat edilen bir tarlada anız yangını başladı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Çorum Belediyesi ile Orman İşletme Müdürlüğü itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

İçinde Çorum Şehitliği'nin de bulunduğu ağaçlık alan ile yerleşim yerlerine yangının sıçramaması için ekipler çalışma yürütüyor.

Kaynak: AA
Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan çerçeve yasanın adı belli oldu

Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan çerçeve yasanın adı belli oldu
Marketin tuvaletinde 1,4 milyon lira buldu! Kardeşinin ameliyatı için biriktirmiş

Marketin tuvaletinde buldu, içinden çıkan para dudak uçuklattı
Sevgilisiyle sarmaş dolaş eşine yakalandı! Kurtulmak için öyle bir şey söyledi ki...

Sevgilisiyle sarmaş dolaş eşine yakalandı! Öyle bir şey söyledi ki...
Süper Lig'in yıldızı aşkı için yurt dışına gitti! Başkandan açıklama geldi

Süper Lig'in yıldızı aşkı için yurt dışına kaçtı
Derin Mermerci'den olay yaratacak açıklama: Önce yalı, şimdi de bu

Derin Mermerci'den olay yaratacak açıklama: Önce yalı, şimdi de bu
Beyza ile ağaç altında basılan Sercan sessizliğini bozdu: Acun abiye söyleseydik...

Beyza ile ağaç altında basılan Sercan sessizliğini bozdu
Akaryakıta son ayların en büyük indirimi geliyor

Son ayların en büyük indirimi geliyor
Bakan Gürlek duyurdu! 7 şirkete kayyum atandı, 72 şüpheli gözaltına alındı

Bu sabah düğmeye basıldı! 7 şirkete kayyum atandı, 15 araca el konuldu