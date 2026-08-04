Çorum'da yerleşim yeri yakınında çıkan anız yangınına müdahale ediliyor
Çorum'da yerleşim yeri yakınında başlayan anız yangınına müdahale ediliyor.
Çorum'da yerleşim yeri yakınında başlayan anız yangınına müdahale ediliyor.
Bahçelievler Mahallesi Çamlık Caddesi'nde kısa süre önce hasat edilen bir tarlada anız yangını başladı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Çorum Belediyesi ile Orman İşletme Müdürlüğü itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.
İçinde Çorum Şehitliği'nin de bulunduğu ağaçlık alan ile yerleşim yerlerine yangının sıçramaması için ekipler çalışma yürütüyor.
Kaynak: AA