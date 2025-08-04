Çorum'da Yaya Geçidinde Kaza: İki Yaralı

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Çorum'un Alaca ilçesinde, yaya geçidinde duran otomobile arkadan çarpan diğer otomobildeki iki kişi yaralandı. Kazanın detayları güvenlik kamerasına yansıdı ve soruşturma başlatıldı.

ÇORUM'un Alaca ilçesinde yayaya yol vermek için duran otomobile arkadan çarpan başka bir otomobildeki 2 kişi yaralandı. Kaza, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün gece saatlerinde Alaca ilçesi Çorum Caddesi'nde meydana geldi. Alisya Zuriye Ş.'nin kontrolündeki 06 S 8429 plakalı otomobil, yaya geçidinden karşıya geçmek için bekleyen kişiye yol vermek için durdu. Bu sırada aynı yönde ilerleyen Yasin Y. yönetimindeki 19 AGE 106 plakalı otomobil, 06 S 8429 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada, Yasin Y. ile yanındaki Vahide Y., yaralandı.Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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