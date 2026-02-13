Haberler

Çorum'da öğretmenlere yönelik yapay zeka atölyesi projesi kabul edildi

Çorum Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan 'Öğretmenler İçin Yapay Zeka Farkındalık, Uygulama ve Dönüşüm Atölyesi Projesi', Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından hibe almaya hak kazandı.

Çorum Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan "Öğretmenler İçin Yapay Zeka Farkındalık, Uygulama ve Dönüşüm Atölyesi Projesi", Orta Karadeniz Kalkınma Ajansınca (OKA) Sosyal Kalkınma ve Girişimcilik Teknik Destek Programı (SOGEP) kapsamında hibe almaya hak kazandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, projenin sözleşmesi, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar ile OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle tarafından imzalandı.

Projenin yalnızca bir eğitim programı olmadığı, milli eğitim vizyonunun güçlü bir yansıması olduğu belirtilen açıklamada, "Proje ile eğitimde dijital dönüşümün milli bilinçle güçlendirilmesi, yapay zeka alanında kurumsal kapasitenin artırılması ve öğretmenlerin çağın gereklilikleriyle donatılarak geleceğin Türkiye'sinin inşasına katkı sunulması hedeflenmektedir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Yasemin Aleyna Tufan - Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

