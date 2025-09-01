Çorum'da Yangın: Sigara İzmaretinden Çıkan Alevler Söndürüldü

Çorum'da Yangın: Sigara İzmaretinden Çıkan Alevler Söndürüldü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'un Laçin ilçesinde yol kenarında meydana gelen yangın, ikizce köyünde sigara izmaritinden kaynaklandığı tahmin ediliyor. Yangın, jandarma ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Çorum'un Laçin ilçesinde yol kenarında çıkan ve bir evin bahçesine sıçrayan yangın söndürüldü.

İkizce köyünde yol kenarında sigara izmaritinden kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerinde jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yol kenarındaki bir evin bahçesine de sıçrayan yangın, Laçin Belediyesi itfaiye ekiplerince, vatandaşların da yardımıyla söndürüldü.

Yoldan geçen bir araçtan atılan sigaradan kaynaklandığı değerlendirilen yangın nedeniyle yaklaşık 2 dekar alanda zarar oluştu.

Kaynak: AA / Salih Can Keşliktepe - Güncel
Milyoner'de 200 bin TL'lik soru büyük tartışma yarattı: Açık açık torpil yapılmış

200 bin TL'lik soru büyük tartışma yarattı: Açık açık torpil yapılmış
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyanın en sağlıklı yiyeceği belli oldu! Binlerce besini geride bıraktı

Dünyanın en sağlıklı besini belli oldu! Binlerce yiyeceği geçti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.