Çorum'da uyuşturucu ticareti yapan kişi tutuklandı

Osmancık'ta uyuşturucu ticareti yapan M.Y., jandarma tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Elde edilen 100 gram sentetik uyuşturucu ile birlikte adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Çorum'un Osmancık ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan kişi tutuklandı.

Osmancık İlçe Jandarma Komutanlığınca, ilçede uyuşturucu ticaretini önlemek amacıyla çalışma yapıldı.

Bu kapsamda, teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda, şüpheli M.Y. gözaltına alındı.

M.Y'ye ait adreslerde yapılan aramada, 100 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Emrah Akıllı - Güncel
