Çorum'da Uyuşturucu Şüphesi: 3 Gözaltı

Alaca ilçesinde, uyuşturucu madde taşıdığı düşünülen 3 kişiye yönelik yapılan operasyonda, zanlılar yakalandı ve 46,7 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Çorum'un Alaca ilçesinde, üzerinde uyuşturucu bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezi Amirliği ekipleri, Ayhan Mahallesi'nde, durumundan şüphelendikleri K.Ö, İ.B. ve Y.Ç'ye kimlik kontrolü yapmak istedi.

Bu sırada zanlılar, ellerindeki poşeti yere atarak kaçmaya başladı. Polis kovalamacasıyla yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların yere attığı poşette ise 46,7 gram uyuşturucu madde emdirilmiş tütün ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA / Yasemin Aleyna Tufan - Güncel
