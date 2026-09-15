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Çorum'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

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Çorum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Çorum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Mecitözü ilçesinde belirlenen adrese yönelik operasyon düzenlendi.

Adreste yapılan aramada 8 bin 690 uyuşturucu hap, 500 gram sentetik uyuşturucu ve 60 gram kokain ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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