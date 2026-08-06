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Çorum'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

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Çorum'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Çorum'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticaretinin ve naklinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında il merkezinde operasyon düzenlendi.

Yapılan aramalarda, 6 kök Hint keneviri, 6,03 gram esrar, 7,17 gram kenevir tohumu, 4,19 gram kokain, 455,6 gram sentetik uyuşturucu, 199 sentetik ecza hapı ile hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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