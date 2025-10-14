Haberler

Çorum'da Uyuşturucu Operasyonu: 8 Gözaltı

Çorum'da jandarma tarafından gerçekleştirilen denetimlerde uyuşturucu kullandığı iddia edilen 8 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 1239 gram uyuşturucu madde ve 54 sentetik ecza ele geçirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucuyla mücadele kapsamında kent merkezi ile Osmancık ve Laçin ilçelerinde denetim yapıldı.

Denetimlerde, 1239 gram uyuşturucu madde, 54 sentetik ecza ve kullanma aparatları ele geçirildi.

Uyuşturucu kullandıkları iddia edilen 8 kişi, ekiplerce gözaltına alınarak jandarmaya götürüldü.

Kaynak: AA / Kemal Ceylan - Güncel
