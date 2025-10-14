Çorum'da Uyuşturucu Operasyonu: 8 Gözaltı

Çorum'da jandarma ekiplerince uyuşturucu kullandığı iddiasıyla 8 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucuyla mücadele kapsamında kent merkezi ile Osmancık ve Laçin ilçelerinde denetim yapıldı.

Denetimlerde, 1239 gram uyuşturucu madde, 54 sentetik ecza ve kullanma aparatları ele geçirildi.

Uyuşturucu kullandıkları iddia edilen 8 kişi, ekiplerce gözaltına alınarak jandarmaya götürüldü.