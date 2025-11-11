Haberler

Çorum'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Güncelleme:
Çorum'un Alaca ilçesinde yol kontrolü sırasında durdurulan bir araçta yapılan aramada 23 gram sentetik uyuşturucu bulundu. Üç şüpheli gözaltına alındı, bunlardan biri tutuklandı.

Çorum'un Alaca ilçesinde yol kontrolü sırasında araçta yapılan aramada uyuşturucu bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yol uygulaması sırasında şüpheli bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada 23 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, araçta bulunan T.A, G.B. ve S.G. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, G.B. ve S.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Yasemin Aleyna Tufan - Güncel
