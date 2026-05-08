Çorum'da uyuşturucu operasyonu: 29 tutuklama

Çorum İl Jandarma Komutanlığı, 2026 yılı içerisinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlediği operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde, silah ve para ele geçirildi. 220 şüpheliden 29'u tutuklandı.

ÇORUM İl Jandarma Komutanlığı'nın 2026 yılı içerisinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında 4 ay içerisinde düzenlediği operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde, silah ve suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 220 şüpheliden 29'u tutuklandı.

Çorum İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, yılın ilk 4 ayında yürütülen operasyon ve denetimlerde 46 bin 213 adet sentetik ecza uyuşturucu hap, 1 kilo 167 gram sentetik kannabinoid bonzai, 183 gram sentetik kannabinoid bonzai ham maddesi, 190 gram metamfetamin, 23 gram kenevir tohumu, 11 gram kubar esrar, 10 adet extacy, 1 gram amfetamin ele geçirildiği bildirildi. Operasyonlarda ayrıca 3 adet elektronik hassas terazi, 33 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 19 cep telefonu, 4 ruhsatsız tabanca, 511 adet 9 milimetre çapında tabanca fişeği, 2 av tüfeği ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 188 bin 835 TL nakit paraya el konulduğu belirtildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 220 şüpheliden 29'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 7 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı. Açıklamada ayrıca, Çorum İl Jandarma Komutanlığı'nca uyuşturucuyla mücadele kapsamında özellikle bağ evleri ve hobi evlerine yönelik kontrol ve denetimlerin aralıksız sürdürüldüğü vurgulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
