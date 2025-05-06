Un fabrikasında patlama: 1'i ağır, 8 yaralı
Çorum'daki bir un fabrikasında un paketleme makinesinde meydana gelen patlama sonucu 1'i ağır 8 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Bir un fabrikasında saat 12.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
8 KİŞİ YARALANDI
Patlamada ilk belirlemelere göre 1'i ağır 8 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası kentteki hastanelere kaldırıldı. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: AA / Kemal Ceylan - Güncel