Haberler

Çorum'da karı-koca evlerinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Çorum'da karı-koca evlerinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorum'da Hasan Bulut, eşi Satı Bulut'u tüfekle öldürdükten sonra intihar etti. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, çiftin yaşamını yitirdiğini tespit etti. Hasan Bulut'un şizofreni ve alzaymır hastası olduğu belirlendi.

Çorum'da bir kişi, tüfekle ateş ederek eşini öldürdükten sonra intihar etti.

Hasan Bulut (68) ve eşi Satı Bulut'tan (64) bir süredir haber alamayan yakınları, kontrol etmek için gittikleri Dumlupınar 48. Sokak'taki evde çifti silahla vurulmuş halde buldu.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, başından vurulmuş halde bulunan çiftin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cenazeler, İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemenin ardından otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekiplerince yapılan incelemede, Hasan Bulut'un tüfekle ateş ederek eşi Satı Bulut'u öldürdüğü, ardından aynı tüfekle intihar ettiğini belirlendi.

Şizofren ve alzaymır hastası olduğu tespit edilen Hasan Bulut'un dün akşam saatlerinde kızını telefonla arayıp, eşi Satı Bulut ile tartıştıklarını ve eşini öldüreceğini söylediği öğrenildi.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel
Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye'nin kuzey doğusunda ateşkes ilan edildi

Komşuda kritik adım! Şara ateşkesi resmen açıkladı
Bahçeli'den Suriye için 8 maddelik yol haritası: Derhal feshedilmeli

Bahçeli'den Suriye için 8 maddelik yol haritası: Derhal feshedilmeli
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Deney yapmak isterken hayatının hatasını yaptı

Deney yapmak isterken hayatının hatasını yaptı
Terör örgütü Tabka'dan çekilirken hapishanedeki esirleri infaz etti

Terör örgütünden kanlı infaz! Kaçarken hepsini tek tek öldürdüler
Bursaspor iki kötü haberle sarsıldı: Hem maçı kaybettiler hem de yıldız ismin kolu kırıldı

Hem maçı kaybettiler hem de yıldız ismin kolu kırıldı
Binlerce kişinin öldüğü protestolarda çekilen fotoğraf ortalığı karıştırdı

Komşuyu ayağa kaldıran kare! Bu iddia doğruysa ortalık fena karışır
Deney yapmak isterken hayatının hatasını yaptı

Deney yapmak isterken hayatının hatasını yaptı
Yeni dizisindeki cinsel ilişki sahnesinde kaburgasını kırdı

Yeni dizisindeki cinsel ilişki sahnesinde kaburgalarını kırdı
Atlas'ın katil zanlısının avukatından akıllara durgunluk veren savunma

Atlas'ın katilinin avukatından akıllara durgunluk veren savunma