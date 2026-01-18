Çorum'da karı-koca evlerinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Çorum'da bir kişi, tüfekle ateş ederek eşini öldürdükten sonra intihar etti.

Hasan Bulut (68) ve eşi Satı Bulut'tan (64) bir süredir haber alamayan yakınları, kontrol etmek için gittikleri Dumlupınar 48. Sokak'taki evde çifti silahla vurulmuş halde buldu.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, başından vurulmuş halde bulunan çiftin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cenazeler, İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemenin ardından otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekiplerince yapılan incelemede, Hasan Bulut'un tüfekle ateş ederek eşi Satı Bulut'u öldürdüğü, ardından aynı tüfekle intihar ettiğini belirlendi.

Şizofren ve alzaymır hastası olduğu tespit edilen Hasan Bulut'un dün akşam saatlerinde kızını telefonla arayıp, eşi Satı Bulut ile tartıştıklarını ve eşini öldüreceğini söylediği öğrenildi.