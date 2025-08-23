Çorum'da Trafik Kazası: Sürücü Hastaneye Kaldırıldı

Çorum'da Trafik Kazası: Sürücü Hastaneye Kaldırıldı
Çorum-Osmancık kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, orta refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Mustafa Ç. (71) idaresindeki 19 ABK 626 plakalı otomobil, Çorum- Osmancık kara yolu Gölünyazı mevkisinde orta refüje çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Salih Can Keşliktepe - Güncel
