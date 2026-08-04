Çorum'da kaza sonrası kavga: 1 yaralı, alkollü sürücüye ceza

Çorum'da iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasının ardından çıkan kavgada 1 kişi darp sonucu yaralandı.

Y.K. idaresindeki otomobil ile Y.T.Ü'nün kullandığı otomobil, Kunduzhan Mahallesi Akşemseddin Caddesi'nde çarpıştı.

Bu sırada kaza yerine gelen A.S.D, sürücü Y.K. tarafından darp edildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

A.S.D, sağlık ekiplerince ambulansta yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

A.S.D'nin polise verdiği ifadesinde kaza yerine yardım etmek için geldiğini söylediği öğrenildi.

Kazaya karışan araçların sürücüleri tedavi olmayı reddederken, ekiplerce yapılan kontrolde Y.K'nin alkollü olduğu tespit edildi.

Alkollü araç kullanma suçundan 25 bin lira ceza uygulanan ve ehliyetine 6 ay süreyle el konulan Y.K, ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA