Çorum'da kırmızı ışıkta bekleyen çekiciye çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Güncelleme:
Çorum'da kırmızı ışıkta bekleyen bir çekiciye arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Yusuf Ç., itfaiye ekipleri tarafından aracından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası trafikte aksamalar yaşandı.

Yusuf Ç. idaresindeki 19 MEF 55 plakalı otomobil, İnönü Caddesi Terminal Kavşağı'ndaki trafik ışıklarında kırmızıda bekleyen Ahmet Ö'nün kullandığı 19 ART 939 plakalı çekiciye arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilde sıkışan sürücü Yusuf Ç, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yolda bir süre aksayan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel
