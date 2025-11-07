Haberler

Çorum'da Tırla Çarpışan Otomobilde 2 Yaralı

Çorum'da Tırla Çarpışan Otomobilde 2 Yaralı
Güncelleme:
Çorum-Ankara kara yolunda bir otomobil tırla çarpıştı. Kazada otomobilin sürücüsü ve bir yolcu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Çorum'da tırla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Berkay Ç. İdaresindeki 55 FV 047 plakalı otomobil, Çorum- Ankara kara yolu Organize Sanayi kavşağında, İbrahim K'nin kullandığı 42 AKV 049 plakalı tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobil sürücüsü ile otomobilde bulunan Ali Y. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hiti Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel

title
