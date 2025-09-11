Haberler

Çorum'da Tır Şoförü Park Halindeki Aracında Ölü Bulundu

Çorum'da Tır Şoförü Park Halindeki Aracında Ölü Bulundu
Çorum-Samsun kara yolunda bulunan bir akaryakıt istasyonunda, park halindeki tırın sürücüsü Sezer Şahin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 39 yaşındaki Şahin'in hareketsiz halde bulunduğunu açıkladı. Cenazesi otopsi için hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Çorum- Samsun kara yolu Elvançelebi Köprüsü yakınındaki bir akaryakıt istasyonunda park halindeki bir tırın uzun süre hareket etmediğini görenler, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen ekipler, tırın şoförünü hareketsiz halde buldu.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü Sezer Şahin'in (39) hayatını kaybettiği belirlendi.

Şahin'in cenazesi, otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk
