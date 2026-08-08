Çorum'da Motosiklet Kazası: 2 Yaralı
Çorum’da tarlaya devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı.
Çorum'da tarlaya devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı.
B.E'nin kullandığı 57 ACD 450 plakalı motosiklet, Üçtutlar Mahallesi Ilıca Bağları 32. Sokak, Çomar Barajı mevkisinde yol kenarındaki tarlaya devrildi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada motosiklet sürücüsü ile motosiklette bulunan A.T. yaralandı.
Yaralı A.T, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından polis ekiplerinin de yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansa alındı.
Yaralılar, ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.