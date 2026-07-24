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Çorum'da tarım arazisinde çıkan yangın GES panellerinde hasara neden oldu

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- Yanan alan dron ile görüntülendi

Çorum'un Kargı ilçesindeki bir tarlada çıkan yangın, çevredeki bir güneş enerjisi santralindeki (GES) 4 panelin zarar görmesine neden oldu.

Uzunyurt köyündeki Orman İşletme Şefliği deposu karşısında bulunan tarlada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Kargı Belediyesi ve Kargı Orman İşletme Müdürlüğü itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bölgede bulunan bir GES santraline sıçrayan yangında 4 panel zarar gördü.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yanan alan dron ile görüntülendi.

Kaynak: AA
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