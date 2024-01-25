Çorum'da tarihi el yazmaları satmaya çalışan 4 şüpheli yakalandı

İSTANBUL'dan Çorum'a gelip, çeşitli dönemlere ait tarihi el yazmalarını satmak isteyen 4 şüpheli, yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu suçunu önlemeye yönelik çalışma başlattı. İstanbul'dan yola çıkan 4 kişinin, Çorum'da yaşayan yabancı uyruklu 1 kişiye çeşitli dönemlere ait tarihi el yazmalarını satacağı bilgisine ulaşıldı. Polis, bir aracı takibe aldı. Kent girişinde durdurulan araçta yapılan aramada, 5 adet tarihi el yazması ele geçirildi. 4 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.