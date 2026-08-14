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Çorum'da Otomobil Su Tahliye Kanalına Devrildi: 2 Yaralı

Çorum'da Otomobil Su Tahliye Kanalına Devrildi: 2 Yaralı
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Çorum-Samsun kara yolu Atçalı köyü mevkisinde N.O. yönetimindeki 19 AGT 590 plakalı otomobil, su tahliye kanalına devrildi. Kazada sürücü N.O. ile yolcu G.Ö. yaralandı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi; yaralılar ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çorum'da su tahliye kanalına devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

N.O. idaresindeki 19 AGT 590 plakalı otomobil, Çorum-Samsun kara yolu Atçalı köyü mevkisinde su tahliye kanalına devrildi.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü N.O. ile otomobilde yolcu olarak bulunan G.Ö. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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