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Çorum'da 4 tilki sokakta oynarken görüntülendi

Çorum'da 4 tilki sokakta oynarken görüntülendi
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Çorum'un Oğuzlar ilçesinde Erol Yıldırım, tavuklarını alan dört tilkinin sokakta oynadığı anları cep telefonuyla kaydetti. Yıldırım, tilkilerin keyifli haline zarar vermediğini ve onları izlemekten mutluluk duyduğunu söyledi.

Çorum'un Oğuzlar ilçesinde 4 tilkinin sokakta oynadığı anlar cep telefonu ile görüntülendi.

Çeşme Mahallesi'nde yaşayan Erol Yıldırım, evinin bulunduğu sokakta gördüğü tilkileri cep telefonu ile kaydetti.

Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçe merkezinde ilk kez 4 tilkiyi bir arada gördüğünü söyledi.

Akşam saatlerinde eşinin kendisini arayarak kümesten üç tavuğun eksik olduğunu ve bunları tilkinin götürmüş olabileceğini söylediğini belirten Yıldırım, eve geldiğinde kümesten gelen ses üzerine dışarı çıktığını aktardı.

Karşısında dört tilkiyi gördüğünü ifade eden Yıldırım, "Hayvanların o hali çok hoşuma gitti. Benim tavuklardan birini de aralarına almışlardı. Sanki 'Sen tavukları besle, biz alırız.' der gibi karşımda oynuyorlardı." dedi.

Hayvanların eğlenceli anlarını kaydettiğini anlatan Yıldırım, "Oynasınlar. Şimdiye kadar hayvanlara hiç zarar vermedim. Tilkiler de ne güzel büyümüş. Yesinler, ne yapayım. Oğuzlar Mahallesi'ne kadar girmeleri ilginç. Demek ki burada kimse onlara zarar vermiyor ki hayvanlar mahallelerde rahatça geziyor." diye konuştu.

Kaynak: AA
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