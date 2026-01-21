Haberler

Çorum'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

Güncelleme:
Çorum'un Bahçelievler Mahallesi'nde husumetli iki kişi arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Onur K'nin açtığı ateş sonucu Cuma Ali C. ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, şüpheli Onur K. yakalandı.

Onur K'nin Bahçelievler Mahallesi Sülüklü Evler 38. Sokak'taki evinde, önceden husumetli olduğu Cuma Ali C. (55) ile arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Cuma Ali C, 19 ADH 602 plakalı otomobiliyle evden uzaklaşmaya çalıştığı sırada Onur K'nin silahla ateş etmesi sonucu boynundan yaralandı.

Cuma Ali C'nin yaralı halde kullandığı otomobil, bir evin bahçesindeki ağaca çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kavgada ağır yaralanan Cuma Ali C, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Şüpheli Onur K. ise polis ekiplerince yakalandı.

