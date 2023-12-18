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Çorum'da seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil kullanılamaz hale geldi

18 Aralık 2023 18:47 Güncelleme: 18:49 Abone Ol

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 06 BZ 1243 plakalı otomobil, Çorum-İskilip kara yolu Seydim köyü yakınlarında yanmaya başladı. Çevredeki sürücülerin yangın tüpüyle müdahale etmesine rağmen alevlerin sönmemesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çorum Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü. Yanan araç kullanılamaz hale geldi.