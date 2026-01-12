Çorum'da "Şehirden Şiire" şiir ve müzik dinletisi yapıldı

Çorum Belediyesi ile Çorum Kent Konseyi iş birliğinde "Şehirden Şiire" şiir ve müzik dinletisi düzenlendi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ticaret ve Sanayo Odası Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlik kısa süre önce vefat eden aşık Rıfat Kurtoğlu anısına Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, etkinliğin, aşık Kurtoğlu anısına düzenlendiğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından şairlerin şiirler okuduğu etkinlikte müzisyenler ise dinleti sundu.

"Şehirden Şiire" şiir ve müzik dinletisi, programa katkı sunan katılımcılara teşekkür belgelerinin takdim edilmesiyle sona erdi.

Programa Çorum Kent Konseyi Başkanı İsmail Yağbat ile AK Parti Çorum Kadın Kolları Başkanı Semra Akyüz Özdağ da katıldı.