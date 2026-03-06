Haberler

Çorum'da "Sanatın Işığında Kadın" temalı resim sergisi açıldı

Güncelleme:
Çorum'daki bir alışveriş merkezinde açılan sergi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınların farklı yönlerini yansıtan 59 eseri ziyaretçilere sunuyor. Resim öğretmenleri eserlerinde doğayı ve kadını sembolize eden temalar kullandı.

Çorum'da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla "Sanatın Işığında Kadın" temalı resim sergisi açıldı.

Kentteki bir alışveriş merkezinde düzenlenen sergide, 43 öğretmenin hazırladığı 59 resim ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Sergide çalışmaları bulunan resim öğretmeni Bala Coşkun, AA muhabirine, eserlerinde kadınların farklı yönlerini ele aldığını söyledi.

Coşkun, "Resmimdeki narları ve incirleri bereket simgesi olarak kullandım. Kadınların farklı yönlerini göstermeye çalıştım. Atlar, kuşlar ve kelebekleri kullanarak kadınların çok yönlülüklerinden bahsettim." dedi.

Resim öğretmeni Gülçin Gevenkiriş ise eserlerinde ayçiçeği ve buğday başağı temasını kullandığını ifade etti.

Gevenkiriş, ayçiçeği figürünün kadınların ışığını yansıttığını belirterek, "Eserimde kullandığım buğday başakları kadının bereketini sembolize ederken aralarda da kadının çalışkanlığını anlatıyor. Burada doğayı kadınla betimlemek istedim çünkü yaşamın sürdürülebilmesi için doğaya ve kadına ihtiyaç var." ifadelerini kullandı.

Vali Yardımcısı Yeliz Mercan ve İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar'ın da ziyaret ettiği sergi, 8 Mart'a kadar gezilebilecek.

Kaynak: AA / Betül Balabaz
