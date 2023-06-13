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Çorum'da sağanak yağış sonrası derelerin debisi yükseldi

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Günlerdir devam eden şiddetli yağışların ardından Çorum'un Sungurlu ilçesinden geçen derelerin debisi yükseldi. Yurdun birçok bölgesinde yağışlı havalar etkisini sürdürüyor. Haziran ayı boyunca yağışın artmasıyla birlikte bazı olumsuzluklar da beraberinde geldi. Sungurlu'da sağanak sonrası ilçe merkezinden geçen Di, Budaközü ve Akçay çaylarının debisi yükseldi. İlçeye bağlı bir çok köyde ekili tarım arazileri zarar gördü. İlçe'ye bağlı Eşme Köyü yaylası yolu ise tamamen sele teslim oldu. Köye aşı için giden sağlık ekipler zor anlar yaşadı.

Çorum'da sağanak yağış sonrası derelerin debisi yükseldi

ÇORUM - Günlerdir devam eden şiddetli yağışların ardından Çorum'un Sungurlu ilçesinden geçen derelerin debisi yükseldi.

Yurdun birçok bölgesinde yağışlı havalar etkisini sürdürüyor. Haziran ayı boyunca yağışın artmasıyla birlikte bazı olumsuzluklar da beraberinde geldi. Sungurlu'da sağanak sonrası ilçe merkezinden geçen Di, Budaközü ve Akçay çaylarının debisi yükseldi. İlçeye bağlı bir çok köyde ekili tarım arazileri zarar gördü. İlçe'ye bağlı Eşme Köyü yaylası yolu ise tamamen sele teslim oldu. Köye aşı için giden sağlık ekipler zor anlar yaşadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serkan Şansever - Güncel

Sungurlu Hisarcık Çorum Güncel Haberler

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