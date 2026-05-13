Çorum'da sağanak sele neden oldu

ÇORUM'un Alaca ilçesinde etkili olan sağanak yağış, bazı köylerde sele neden oldu. Sel suları evlerin bahçe ve zemin katlarına girerken, tarım arazilerinde de zarar oluştu.

Alaca ilçesine bağlı Büyükdona köyünde dün akşam etkili olan sağanak sele neden oldu. Bazı evlerin bahçeleri ile zemin katlarını su bastı. Köy yollarında da su birikintileri ve çamur nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Alaca Belediyesi ekipleri, iş makineleri ve vidanjörlerle çalışma başlattı. Ekipler, evlere dolan suyun tahliyesi ile kapanan yolların açılması için yoğun mesai harcadı. Sağanak yağış nedeniyle tarım arazilerinin de zarar gördüğü belirtildi. Belediye ekiplerinin, olası yeni sel riskine karşı bölgede önlemlerini artırdığı bildirildi.

