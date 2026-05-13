Haberler

Çorum'da sağanak sele neden oldu

Güncelleme:
Çorum'un Alaca ilçesinde etkili olan sağanak yağış, bazı köylerde sel olayına yol açtı. Sel suları evlerin bahçelerine ve zemin katlarına dolarken, tarım arazileri de zarar gördü. Belediye ekipleri, su tahliyesi ve yol açma çalışmalarına başladı.

Alaca ilçesine bağlı Büyükdona köyünde dün akşam etkili olan sağanak sele neden oldu. Bazı evlerin bahçeleri ile zemin katlarını su bastı. Köy yollarında da su birikintileri ve çamur nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Alaca Belediyesi ekipleri, iş makineleri ve vidanjörlerle çalışma başlattı. Ekipler, evlere dolan suyun tahliyesi ile kapanan yolların açılması için yoğun mesai harcadı. Sağanak yağış nedeniyle tarım arazilerinin de zarar gördüğü belirtildi. Belediye ekiplerinin, olası yeni sel riskine karşı bölgede önlemlerini artırdığı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMurat Balcı:

bu harita görüyor musunuz ?? bizim burada yağmur yağsa kapıya kadar su gelir, ama Avrupa'da böyle olmuş mu hiç görmüştük mi? onlar alt yapılarını biz gibi ihmal etmiyorlar işte ??? İnsanlar ellerini kollarını sallıyor çalışmıyor, sosyal devlet kalmadı artık ?? Çorum'un durumu da berbat tabii ama memleketin genel duruşu maalesef bu yönde gitmiş ??

Haber YorumlarıFatih Erdoğan:

yine tarım arazileri zarar gördü, kadın çiftçiler özellikle çok etkileniyor bu durumlarda çünkü hiçbir destekten faydalanmıyorlar.

Haber Yorumlarıİlknur Zeybek:

altyapı yatırımları yapılmadığı sürece bu tür olaylar devam edecek maalesef.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

