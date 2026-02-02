Haberler

Çorum'da TIR ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Çorum'da TIR ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorum'un Alaca ilçesinde yoğun yağış sonucu kayganlaşan yolda bir TIR ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

ÇORUM'un Alaca ilçesinde sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, bugün Alaca-Zile kara yolu Ünalan köyü mevkiinde meydana geldi. Zile yönüne giden Ragıp A. (57) yönetimindeki 38 ANA 544 plakalı TIR, yoğun yağış nedeniyle dorsesinin kayması sonucu, karşı yönden gelen 34 VD 060 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Veli D. (64) ile yanındaki Dursun C. (56), Murat D. (53) ve Kasım D. (43) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! Tam 100 milyar liralık yeni finansman paketi

Erdoğan'dan Kabine sonrası önemli açıklamalar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

6 maçta 1 kez kazanan Manchester United'ın başına geçti, 3'te 3 yapıp gönülleri fethetti

6 maçta 1 kez kazanan takımın başına geçti, 3'te 3 yapıp zoru başardı
Aylardır ortada yok! Olay adam Singo'dan beklenen açıklama geldi

Aylardır ortada yok! Olay adamdan beklenen açıklama geldi
Fenerbahçe ile anılan Souffian El Karouani'nin yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe ile anılıyordu! İmza atmak üzere uçağa bindi
Sözleşmesi feshedildi! Eyüp Aydın, Galatasaray'a geri döndü

Sözleşmesi feshedildi! Yıldız isim Galatasaray'a geri döndü
6 maçta 1 kez kazanan Manchester United'ın başına geçti, 3'te 3 yapıp gönülleri fethetti

6 maçta 1 kez kazanan takımın başına geçti, 3'te 3 yapıp zoru başardı
Ölümden kıl payı kurtuldu, ayakta dahi duramazken yaptığı espri gündem oldu

Ölümden kıl payı kurtuldu, ayakta dahi duramazken yaptığı espri gündem oldu
Bursa'da kayınpederin öldüğü silahlı kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Aynı aileden olsalar da hiç acımadılar! İşte vahşetten yeni görüntüler