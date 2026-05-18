Çorum'da Restorana Yönelik Silahlı Saldırıda 3 Kişi Gözaltına Alındı
Çorum'da aynı restorana yönelik üçüncü silahlı saldırıda gözaltına alınan 3 şüpheliden olayda kullanılan tabanca, uyuşturucu ve tüfekler ele geçirildi.
Çorum'da aynı restorana yönelik gerçekleştirilen 3'üncü silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin sakladığı kömürlükte olayda kullanılan tabanca ile birlikte uyuşturucu ecza ve tüfekler ele geçirildi. Saldırıyı gerçekleştirdiği tespit edilen B.Ç. ile olayda kullanılan tabancayı saklayarak yardım ettikleri belirlenen C.E. ve E.Ç.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
