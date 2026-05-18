Haberler

Çorum'da Restorana Yönelik Silahlı Saldırıda 3 Kişi Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorum'da aynı restorana yönelik üçüncü silahlı saldırıda gözaltına alınan 3 şüpheliden olayda kullanılan tabanca, uyuşturucu ve tüfekler ele geçirildi.

3 KİŞİ GÖZALTINA AILINDI

Çorum'da aynı restorana yönelik gerçekleştirilen 3'üncü silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin sakladığı kömürlükte olayda kullanılan tabanca ile birlikte uyuşturucu ecza ve tüfekler ele geçirildi. Saldırıyı gerçekleştirdiği tespit edilen B.Ç. ile olayda kullanılan tabancayı saklayarak yardım ettikleri belirlenen C.E. ve E.Ç.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Mersin'de 17 yaşındaki pompalı tüfekli saldırgan 4 kişiyi öldürdü, 8 kişiyi yaraladı

17 yaşındaki saldırgan farklı yerlerde 4 kişiyi öldürdü

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şov yapmak isterken rezil oldu: Dans eden nedimenin elbisesi açıldı

Şov yapmak isterken rezil oldu: Dans eden nedimenin elbisesi açıldı
Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi sonrası Nagehan Alçı sessizliğini bozdu

ROK'un ifadesi sonrası Nagehan Alçı sessizliğini bozdu
Afra Saraçoğlu A.B.İ'ye veda etti

Sezonun en iddialı dizilerindendi: Başrol oyuncusu veda ediyor

Süper Lig'den düşen takımdan TFF'ye sert çağrı: Lig bu haliyle tescil edilmemeli

TFF'ye "Lig tescil edilmemeli" çağrısı yapan bir takımımız var
Sahilde çıplak dolaşan kadına saldırı! O anlar kamerada

Çıplak dolaşan kadını böyle darbetti
Galatasaray'da şok ayrılık! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu

Galatasaray'da şok ayrılık! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu
Evinde onaysız araç şarj eden doktora 840 bin liralık 'kaçak elektrik' cezası

Doktor da bunu yaparsa! Elektrikli araç şarjı 840 bin TL'ye patladı