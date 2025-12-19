Çorum'da yanan otomobil kullanılamaz hale geldi
Çorum'un Laçin ilçesinde park halindeki bir otomobil, bünyesinde çıkan yangın sonucunda kullanılamaz hale geldi. Olay, keçilerini bulmak için giden bir çobanın dumanı fark etmesi üzerine gerçekleşti. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü ancak araç ağır hasar aldı.
Çorum'un Laçin ilçesinde park halinde yanmaya başlayan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Çamlıca köyünde çobanlık yapan Veysal Duran, kaybolan keçilerini bulmak için gittiği Sıtma köyünde 19 DZ 996 plakalı otomobilini park etti.
Bu sırada otomobilden duman yükseldiğini fark eden Duran, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden ???????yardım istedi.
İhbar üzerine köye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Laçin Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle otomobil kullanılamaz hale geldi.
Öte yandan 6 kayıp keçinin henüz bulunamadığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Salih Can Keşliktepe - Güncel