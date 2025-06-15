Çorum'da Park Halindeki Cip Yandı
Osmancık ilçesinde park halindeki bir cip, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Çorum'un Osmancık ilçesinde yanan cip kullanılamaz hale geldi.
Sinan Z'ye ait park halindeki 23 AFF 313 plakalı cipte, Koyunbaba Mahallesi Emine Deresi mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Osmancık Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında cip kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Emrah Akıllı - Güncel