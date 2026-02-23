Haberler

Çorum'da duvara çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Güncelleme:
Çorum'da bir otomobil, akaryakıt istasyonunun duvarına çarparak kaza yaptı. Sürücü ve yolcusu yaralandı, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldılar.

Mahmut C.B. idaresindeki otomobil, Gazi Caddesi Abide Kavşağı'nda bir akaryakıt istasyonunun çevre duvarına çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada araçta sıkışarak yaralanan sürücü ile yolcu Beyza İ, Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk
